Venované Absolventovi, od Absolventky

Otvorený 'list' adresovaný Borisovi Kollárovi, súčasnému predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, od čerstvej absolventky zahraničnej vysokej školy.

Vážený p. Kollár.

Aj napriek tomu, že už viac ako štyri roky žijem za hranicami Slovenskej republiky, sa mi správa o Vašej (ne)podarenej diplomovej práci vkradla do pozornosti. Za normálnych okolností by som pri informácií takého typu zbystrila, no ďalej sa ňou nezaoberala, keďže sa bytostne nedotýka môjho prežívania. Tento raz sa však jednalo o čosi celkom iné. Touto kauzou ste, na pár turbulentných dní, prestali figurovať ako vysoký vládny činiteľ, či vplyvný podnikateľ, a nadobudli ste status obyčajného študenta. Z tohto dôvodu som sa, ako študent, rozhodla venovať Vám pár úprimných slov.

Nie som oprávnená reprezentovať názor všetkých slovenských študentov. Za seba však môžem s čistým svedomím prehlásiť, že sa za Vašu kauzu hanbím. Nenarážam iba na samotný akt prípravy a odprezentovania Vašej pochybnej diplomovej práce, ktorého rozsah však nemôžem porovnávať so ságou 'Dankovej rigorózky,' ale aj Vašu následnú reakciu a neschopnosť prijať akúkoľvek zodpovednosť za vzniknutý škandál. Mnohým koaličným partnerom, vrátane premiéra Matoviča, sa tento prešľap mohol zdať zanedbateľný a nehodný toho, aby kvôli nemu padla súčasná vláda. Z jednej ľajdácky citovanej diplomovky sa predsa svet nezrúti. To je fakt. Tento svet je však postavený na študentoch, mladej generácií, ktorá sa bude musieť postarať o tú predchádzajúcu. Preto by sa tento škandál nemal brať na ľahkú váhu. To najhoršie, čo ste mohli v takejto situácií povedať bolo, že každý študent si nejako pomáha a Vy teda nie ste výnimkou. Týmto vyhlásením ste vo mne vzbudili ozajstný hnev, ktorý som, bez najmenších pochýb, necítila iba ja, ale aj množstvo ďalších čestných študentov.

Nie. Nie každý študent si 'zľahčuje život' podvádzaním. Toto tvrdenie pristálo ako facka na lícia tisícov študentov, ktorí na svojich záverečných prácach poctivo makali. Každá jedna prečítaná strana zo stoviek zdrojov, každá jedna prebdená noc strávená pred displejom, každá jedna nekonečne dlhá konzultácia so školiteľmi. Stres, únava, úzkosť. Úľava po odovzdaní, hrdosť po zistení výsledkov. To všetko v momente, kedy ste nás všetkých hodili do toho istého vreca s Vami, neznamenalo absolútne nič. Prečo by aj malo, veď všetci študenti si nejako 'dopomohli.'

Pán Kollár, mýlite sa. V radoch študentov sú takí ako Vy, to je neodškriepiteľný fakt. Takí, ktorí sa rozhodnú nadobudnúť vysokoškolský titul z donútenia či nudy, alebo iba preto, aby mali čo napísať do kolónky 'tituly' pri vypĺňaní osobných údajov na letenku od Ryanairu. Potom sú tu však aj tí, ktorí sa pre štúdium na vysokej škole rozhodli z úplne iných dôvodov. Či už to bol záujem dozvedieť sa niečo nové, venovať sa odvetviu, ktoré milujú, alebo zabezpečenie lepšej budúcnosti. Pre týchto jedincov boli vedomosti dôležitejšie, ako zdrap papiera. Tieto dve skupiny nikdy nebudú rovnaké, ako ste to mylne naznačili.

Ako som povedala na začiatku tohto listu, svet stojí na mladej generácií. Je úlohou politikov túto generáciu motivovať k tomu, aby sa hnala za vedomosťami, nie titulmi. Aby vedela, že podvádzanie vždy bolo, je a bude, neodpustiteľné. Lenže Vy, pán Kollár, spolu s pánom premiérom, túto úlohu neplníte. Inak by ste na tento škandál reagovali ospravedlnením a priznaním chyby, nie zapieraním. Nečudujte sa teda, ak Vám na Slovensku vyrastie generácia neúprimných klamárov - zásluhu na tom totiž budete mať aj Vy.

Aj napriek tomu naďalej verím v to, že na Slovensku prežijú aj čestní a poriadni študenti, na ktorých pleciach bude stáť budúcnosť tejto krajiny.

S pozdravom,

Absolventka.