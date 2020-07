Premiérovi a ostatným plagiátorom

Počnúc Borisom Kollárom sa za posledných pár týždňov do radov vysokopostavených plagiátorov začlenili aj minister školstva a samotný premiér. Dokopali ma teda k ďalšiemu "otvorenému listu."

Po tom, čo som pred niekoľkými týždňami skritizovala predsedu Národnej rady Borisa Kollára kvôli jeho "opajcnutej" diplomovke, sa na mňa mnoho ľudí osopilo. Nechápte ma zle - očakávala som to. Vždy budem zástancom slobody slova a práva na vlastný názor. Najväčší problém tkvel v mojom subjektívnom postoji voči Kollárovi a súčasnej vláde. Vraj som bola negatívne zaujatá. Tieto tvrdenia mohli byť z časti pravdivé, keďže som sa nikdy netajila tým, že nikoho z koalície som v posledných voľbách nevolila. Ako však hovorí sám premiér, nikto nechce, aby sa moci opäť chopila strana Smer, a teda som s výsledkami volieb bola celkom spokojná. Napriek tomu mi to nedalo. Ako už všetci dobre vieme, Boris Kollár totiž nebol jediný, ktorý počas svojho vysokoškolského štúdia porušil akademický aj morálny kódex. Milí čitatelia, dovoľte mi teda narobiť si ďalších online kritikov.

Vážený pán premiér/minister školstva.

Ja viem. "Prečo tie diplomovky tú Aďu stále tak hnevajú? Momentálne máme na Slovensku predsa omnoho dôležitejšie problémy, napríklad také sprísňovanie interupcií." Nebojte sa. Som si istá, že aj k tomuto "nevyhnutnému" otváraniu kultúrno-spoločenských otázok sa budete čo najskôr môcť vrátiť. Som si vedomá aj ďalšieho argumentu na záchranu plagiátorov - politici nemusia mať titul. Nie je to povinné, nemusíme sa tým teda zaoberať.

Aj napriek týmto vyhláseniam sedím o štvrtej ráno pred počítačom a nahnevane ťukám do klávesnice. Tu už totiž nejde o samotný akt podvádzania (ktorý bol v prípade ministra školstva celkom nešťastný, ale adresujem aj jeho v snahe zachovať si tú vysnívanú objektívnosť). Systém na kontrolu citácie bol pred dvadsiatimi rokmi iný, uznávam (teda, v prípade pána Kollára sa jedná iba o niekoľko rokov, ale veď viete, privrieme oči, všakže) (a v prípade premiérovej práce sa definitívne jedná iba o problém so softvérom, všakže). Privrime teda jedno oko, potom aj to druhé, a poďme sa baviť čisto o princípe podvádzania.

Už som to spomenula v predchádzajúcom blogu - ako absolventka, ktorá sa na svojej záverečnej práci nadrela, ma plagiátorstvo Borisa Kollára a Andreja Danka osobne nahnevalo. A to stále platí. Lenže za posledných pár týždňov som si uvedomila pár vecí - že tituly im momentálne nikto vziať nemôže, a že nikto z nich dobrovoľne z funkcie neodíde, lebo nemusí. Čo si teda z celej tejto kauzy máme zobrať?

Morálna a charakterová samovražda - to je moja odpoveď. Lebo výhovorky typu "vtedy to bolo legálne" či "ja som to nepísal, ale napísala to moja kamarátka, ale stále som to vlastne napísal sám," u mnohých (prekvapivo) obstoja. Jadrom momentálneho problému je však postoj všetkých zainteresovaných. Len nedávno ste totiž odvolávali Andreja Danka, vyvyšovali sa nad neho, odsudzovali ho. Vy by ste totiž nikdy nepodvádzali. Veď Danko takto napľul študentom do tvárí. Že sa nehanbí. A predsa - všetci dnešní plagiátori mali tú drzosť do očí všetkým klamať s vedomím, že aj oni počas písania svojich prác podvádzali. Zdieľali memečká, postovali vtipné komentáre, klamali. Čo je horšie, možno boli takí sebavedomí, že sa domnievali, že IM na to nikto nikdy nepríde. Ale prišiel - našťastie.

Prečo mi vadí to, že ste pokrytci a klamári? Všetci politici sú predsa takí, však? Presne preto, že ako mnohí iní Slováci, aj ja som sa po posledných voľbách konečne nadýchla a verila som, že táto vláda bude iná. Nemyslím perfektná, bezúhonná, bezchybná, ale iná. Lepšia, transparentnejšia, férovejšia. Kauzou Diplomovky a tým, ako ste pred pár rokmi klamali všetkým do očí, ste mi zase zapchali ústa - "tu máš, zadus sa." Ukázali ste, že ste úplne rovnakí, ako Vaši predchodcovia zo Smeru. Rodinkárstvo, konexie, klamstvá a nulová sebareflexia. S ultra-konzervatívnou príchuťou ako bonus.

Ale ja Vám ďakujem. Naozaj ste mi to uľahčili. Na začiatku som Vám dávala šancu a dokonca som Vás obhajovala - "nekritizujte ich toľko, dajte im predsa šancu, je to zmena k lepšiemu a stojí to za to." Týmto pľuvancom do oka ste ma v podstate oslobodili. Konečne Vás môžem objektívne kritizovať, nešetriť. A nie som v tom sama. Takto ste "liberalizovali" aj mnoho svojich vlastných voličov. Morálna a charakterová samovražda znamená, že aj keď Vám škandál Diplomovky prejde, už Vám ho z "výpisu trestov" nikto nezmaže. Podčiarknutý červenou farbou tam bude svietiť a čakať dovtedy, kým nepríde ďalšia kauza.

A Vy, milí študenti.

Už ma nebaví hovoriť Vám, že aj napriek týmto plagiátorom máte vydržať a zostať čestnými. Momentálne sa mi to zdá ako nadľudská úloha. Každý deň Vám totiž dokazujú, že podvádzanie nielenže nie je zlé, ale dokonca je to norma. Už Vás nebudem vyzývať k čestnosti. Načo. Robte, ako uznáte za vhodné.

S pozdravom nahnevaná, ale slobodná Aďa.