Zo života stopovača COVID-u

V momente, keď nakazení začnú hovoriť o svojej skúsenosti s Covidom, či už sú to obyčajní ľudia, známe osobnosti alebo doktori, mnohí ľudia ich považujú za podplatených klamárov. Zmeňme teda uhol - čo si o víruse myslí "tracer"?

Už dlho na mojom blogu nič nové nepribudlo. Nejednalo sa o vysychanie studnice nápadov, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ani tie nepríjemné komentáre pod mojimi článkami ma úplne neodstavili. Dôvodom bolo čosi väčšie, hlboko zakorenené v náture čitateľov mojich blogov, v náture Slovákov. Niečo, čo asi nikdy nebudem môcť úplne zmeniť. Nenazývala by som to vrodenou nenávisťou, skôr nechcením sa zmeniť alebo prispôsobiť novému. Nechcem Slovákov kritizovať, pretože s touto vlastnosťou asi sami nič urobiť nemôžu. Bude to tu stále, po mnohé generácie, tichučko odpočívať kým nepríde nová kontroverzná téma, kríza, či pandémia. Táto vlastnosť sa prejavila aj počas tej súčasnej pandémie - ľudia nedôverujú rúškam, neveria, že Covid zabíja, tvrdia, že je to iba nový druh chrípky, šíria hoaxy. A ja tomu úplne rozumiem, žijeme predsa v dobe, kedy je ťažké rozoznať, čomu môžeme a čomu nemôžeme veriť. Uvedomila som si, že moje moralistické kázne ľudí maximálne nasrdia a utvrdia v ich presvedčení. Tento raz to teda nebude kázeň, ale príbeh. Taký, ktorý sama momentálne prežívam. Nie je to príbeh, ktorý mi povedala švagrinej kaderníčka. Tento príbeh je môj.

Pred pár dňami som začala pracovať v call centre, ktoré sa venuje kontaktovaniu ľudí pozitívne testovaných na Covid. Také to centrum, ktoré na Slovensku bytostne chýbalo a počas leta sa s jeho vybudovaním nič nerobilo. Mám pocit, že Raši mal mnoho rečí o tom, ako tieto centrá slovenská vláda nevybudovala a tým pádom bolo na Slovensku iba pár ľudí, ktorí volali pozitívne testovaným a pýtali sa, kde sa v posledných dňoch zdržiavali a s kým sa stretli. Výsledok? Covid sa rapídne rozšíril. Nuž, v krajine, kde žijem, tieto centrá v lete budovali a zamestnávali v nich obrovské množstvo ľudí, mnoho z nich totiž prišlo počas pandémie o prácu. V jednej kancelárií ste teda mohli sedieť s bývalým pilotom, manažérom marketingovej firmy či hercom. Už len to samo o sebe je naozaj zvláštny, ale náučný zážitok. Náplňou našej práce je kontaktovať pozitívne testovaných, zistiť, kde sa počas infekčnej doby zdržiavali, s kým boli v kontakte, a samozrejme im aj vysvetliť kde a na ako dlho sa musia izolovať. Následne musíme kontaktovať ich blízke kontakty a navrhnúť podobnú izoláciu Bolo dokázané, že šírenie vírusu sa takto môže obmedziť. Preto dúfam, že aj na Slovensku takého centrá čo najskôr vzniknú a nemusia zamestnávať iba vojakov - tréning tracera-stopára trvá jeden deň.

Počas môjho krátkeho pôsobenia v tomto call centre som si uvedomila mnohé veci. Ani pred nástupom do práce som neporušovala pravidlá, nosila som rúško dokonca aj v exteriéri, pretože žijem v meste, v ktorom sa na ulici každodenne mihotajú obrovské masy ľudí. Nikdy som ale lockdown nebrala úplne vážne. Nechápte ma zle, uvedomovala som si, že Covid zabíja a mala som pred týmto vírusom rešpekt. Lenže po veľmi zle zvládnutej prvej vlne mi zmysly zvláštne otupeli - druhá vlna predsa nemôže byť horšia, však? Mýlila som sa. Čísla nakazených sa takmer zdvojnásobili, ľudia nedodržujú pravidlá, lebo sú unavení a frustrovaní. A do tohto všetkého sa pridal fakt, že som sa stala tracerom. Absolútne to zmenilo môj pohľad nie len na Covid ako taký, ale aj na lockdown a karanténne opatrenia.

Je pravda, že mnoho pozitívne testovaných ľudí, s ktorými som sa skontaktovala, sa cítilo celkom dobre - mali iba jemné príznaky a teda na tom neboli zle. Percento takýchto ľudí je však úplne mizivé. Mnohokrát sa mi stalo, že človek na druhom konci telefónu prekašľal celý hodinu trvajúci hovor, alebo sa v niektorých častiach začal dusiť. Veľa volajúcich mi taktiež povedalo, že kvôli teplote a celkovej malátnosti mi nebudú môcť odpovedať na otázky, niektorí dokonca poprosili rodinného príslušníka, aby odpovedal za nich. Nejedná sa iba o staršie ročníky, ale aj 20, 30 a 40 ročných ľudí. Samozrejme si teraz poviete: Covid nezabíja, iba zhoršuje existujúce ochorenia. Z desiatok ľudí, ktorým som volala, boli iba dvaja, ktorí neboli úplne zdraví a trpeli astmou. Všetci ostatní nenahlásili žiadne existujúce ochorenia. Najviac ma vydesilo, keď mi volajúci oznámil, že ho v ten istý deň museli previezť do nemocnice - bol v tom istom veku, ako moji rodičia. Alebo keď bola nakazená celá domácnosť vrátane detí a starých rodičov. A aj ich kamaráti, s ktorými boli v kine. Aj ich známi, s ktorými sa išli poobede prejsť. Aj ľudia, ktorí im prišli montovať okná a nemali na sebe rúška. Postupne, tichučko, na začiatku bez symptómov - takto sa Covid nepozorovane šíri populáciou. Mnohým život absolútne nezmení, iným ho prevráti na ruby.

Nemám v talóne žiadny výskum, ktorý by potvrdzoval moje slová, mrzí ma to. Ale vtipné je, že keď sme sa snažili zistiť, kde sa mohli pozitívne testovaní nakaziť (toto obdobie sa nazýva pred-infekčná fáza), aj keď väčšina z nich bola už týždne zavretá doma, veľakrát išli niekde von. Iba raz. Na prechádzku, do kina, do fitka, do obchodu. Iba raz. Iba na pár hodín. A vo väčšine prípadov vtedy nemali rúško. Možno by ich ochránilo, možno nie, no to sa už nikto z nich nedozvie, lebo majú Covid. A to nie je sranda. Možno tento vírus nie je vražednejší ako chrípka, ale je nový, nemáme naň účinnú vakcínu a nie sme naň zvyknutí. Covid, aspoň v tejto chvíli, nie je ako chrípka. A verte mi, vláda štátu, v ktorom žijem, sa nesnaží nikomu nanútiť peniaze za to, že jeho blízky zomrel "s Covidom v krvi". Nie. Vrážajú obrovské peniaze do toho, aby šírenie Covidu zastavili - aj vďaka tejto iniciatíve mám momentálne prácu. To posledné, čo vláda chce je to, aby si sami zničili ekonomiku. Táto vláda bojuje, aj keď nie vždy zbraňami, aké sa občanom páčia. A som si istá, že aj tá slovenská chce Covid poraziť - stále však musí nájsť tú najúčinnejšiu zbraň.

Práca tracera je mnohokrát psychicky náročná. Každý deň sa rozprávam s desiatkami chorých, vystresovaných, častokrát vystrašených či nahnevaných ľudí. A modlím sa, aby som im mohla aspoň trošku pomôcť. Sama nemám k dispozícií moc a financie rôznych vlád, ani moje EQ (ha) by im asi moc nepomohlo. Ale je tu čosi úplne maličké, na prvý pohľad bezcenné, čo môžem urobiť. Volajúcim môžem poskytnúť priestor vyventilovať ich stres, strach a hnev, a dať im pocítiť, že ich niekto naozaj počúva - a to občas robí divy. Môžem im poradiť, ako najlepšie viem. Môžem ich rozveseliť trápnymi vtipmi, ktoré ich takmer vždy rozosmejú - a veľakrát sa stalo, že aj oni rozosmiali mňa. Obdivujem takých, ktorí aj napriek všetkému zostávajú pozitívni a majú energiu na to, aby sa počas hovoru smiali, pýtali sa ma na môj život a rozprávali mi vtipné príbehy z ich života. To na prvý pohľad nie je úlohou tracera, a predsa to k tomu neodškriepiteľne patrí.

Nechcem kázať, každý si z tohto blogu môže zobrať čo len chce. Jediné, čo chcem povedať je, že sme v tom všetci spolu. Byť zodpovedný a ohľaduplný nikomu z tela ešte neodkuslo, dokonca z toho nikto ani neosprostel. Ak nemôžeme fyzicky pomôcť, skúsme byť aspoň dobrými poslucháčmi. A nakoniec - aj v tých najstrašidelnejších a najhorších momentoch v sebe ľudia môžu nájsť čosi dobré a pozitívne. A to je úplne super, nie?