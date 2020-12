Podivný Prípad B. K.

Tento komentár, bohužiaľ, nie je o ikonickej oscarovke s názvom Podivný Prípad Benjamina Buttona. Je o jej slovenskej verzií - Podivnom Prípade Borisa Kollára, pretože dej oboch príbehov je postavený na záhade.

Som si vedomá toho, že Boris Kollár sa na rozdiel od Bradom Pittom stvárneného Benjamina Buttona nenarodil ako zošuverený starček, ktorý postupom času mladol. Sú dve veci, v ktorých sa život excentrického bratislavského cassanovu približuje k deju spomínaného fantasy románu. Hlavný protagonista sa narodil starý, no postupne mladol, a svoj životný cyklus zavŕšil ako novorodenec. U p. Kollára je to trošičku iné – čím je starší, tým mladšie sú jeho priateľky. Ale o to v tomto komentári nejde. Druhou, tou zásadnou, podobnosťou medzi Fincherovou klasikou a životom predsedu Národnej Rady je fakt, že dej oboch príbehov sa zakladá na záhade. V prípade oscarového filmu je záhadou zvláštne mladnutie Benjamina Buttona, kdežto u p. Kollára je nepochopiteľné to, ako sa aj napriek všetkým protikladom, na ktorých je jeho kariéra postavená, dokázal udržať v politike. Na aké protiklady narážam?

Pán Kollár, je, bol, a pravdepodobne aj vždy bude, v prvom rade podnikateľom. Práve to ho katapultovalo na televízne obrazovky, ktoré zvykol obohacovať svojím šarmom takmer každý sobotňajší podvečer v Smotánke. Bolo to pravdepodobne aj počas týchto vystúpení, kedy padol niektorým svojim budúcim voličom do oka. Väčšinou mal po boku krásne mladé ženy, no iba občas sa pri ňom objavili viac ako raz. On sám sa nikdy netajil tým, že klasický zmysel slova „manželstvo“ mu nevonia. Nie som si teda celkom istá, ktoré z týchto kvalít vtedy jeho voličom tak učarovali, keďže strana, ktorú zosobňuje, sa vždy hrdila svojimi konzervatívnymi postojmi. Tu sa rodí záhadný protiklad číslo jedna – ako je možné, že väčšina voličov strany Sme Rodina volila niekoho, kto na slovo ´konzervatívny´ pravdepodobne prvýkrát naďabil iba kvôli predvolebnej kampani?

K protikladu číslo jedna sa automaticky viaže aj ďalšie slovo začínajúce na P (nie, nie je to TO slovo), ktoré na p. Kollára sedí ako uliate – pokrytec. Pamätáte si, ako ostro sa on aj jeho „kresťansky“ zmýšľajúca strana ohradila voči homosexuálom a registrovaným partnerstvám? Aj na to, ako následne vyšlo najavo, že si dlhšiu dobu vymieňal horúce správy s transrodovou ženou? Ak by sme hľadali stelesnenie príslovia ´vodu káže, víno pije´, ani všestranný ví-ťaz Harabin by to p. Kollárovi nevyfúkol.

Za protiklad číslo dva by ma p. Kollár asi nepochválil, keďže širokej verejnosti len pred pár dňami odkázal, aby sme sa z toho papalášizmu nepo...skladali. Lenže slovo papaláš a p. Kollár jednoducho sedia ako pozadie na záchodové prkienko (po cenzurovaní všetko stráca cveng). Výsledkom akého protirečenia je podnikateľov status top papaláša? Nuž – čo tá ranná, romantická jazda vyľudnenou Bratislavou spred pár týždňov? Aj za normálnych okolností by to, že p. Kollár používal vládnu limuzínu ako taxík pre mladé slečny, bolo trošku cez čiaru (aj keď niektorí politici čiary radšej kreslia, než pomyselne prekračujú). Lenže tentokrát to bolo počas mimoriadneho stavu. Stále nevadí? Čo to ,,bratislavské pitie čaju“? Najprv zákaz vychádzania, potom celoplošný zákaz nemocničných návštev – pravidlá, ktorými sa musia riadiť všetci. Všetci okrem p. predsedu. Facka sestrám, doktorom, pacientom a ich príbuzným, facka tým, ktorí nemohli povedať posledné zbohom umierajúcim milovaným. Protirečenie číslo dva – pravidlá platia pre každého...okrem papalášov (ktorých, z nejakého záhadného dôvodu, chráni aj premiér).

Veľkou záhadou sú tieto protiklady. Samozrejme by sa ich v živote p. predsedu našlo ešte omnoho viac - je tak trošku proti migrantom, ale jedna z jeho priateliek má tmavšiu pleť, jeho najnovší best-friend sa na post premiéra dostal heslom „skoncujeme s mafiou“, no p. predseda sa nikdy netajil vplyvnými, tak trošku pofidérnymi, priateľmi... Najzvláštnejšie na tom všetko je to, že o všetkých týchto veciach sa vie. Nie sú to novonadobudnuté zistenia, či odkryté tajomstvá. A práve to vytvára tú najväčšiu záhadu, skoro takú veľkú, ako mladnutie Benjamina Buttona - ako je možné, že aj po tomto všetkom ho ľudia podporujú, a pravdepodobne by ho volili aj v budúcnosti? Odpoveď na túto otázku sa pravdepodobne nikdy nedozvieme.