Venované koalícií, o maternici

Súčasná vláda je pri moci takmer necelý rok, no už po druhýkrát sa pokúsila meniť interrupčné zákony. Krok, ktorý by aj za normálnych okolností, nie len počas celosvetovej pandémie, vyvolával otázky.

Milý nesúrodý spletenec koaličných strán.

Uvedomujem si, že som iba obyčajná mladá žena, a také ešte v mnohých krajinách nikto neberie vážne. Nechcem nikoho rozčertiť a ísť až do takých extrémov, aby som tvrdila, že Slovensko je sexistická krajina. Poznám mnoho mužov v mojom okolí, ktorí si ženy vážia a správajú sa k nim s rešpektom, rovnocennosťou. Lenže aj tí, ktorí pri škandále Maroš Kramár vs. maskérkino pozadie zastávali názor, že to bolo úplne v poriadku, si za posledné mesiace museli všimnúť, že sa postoj k ženám v tejto krajine mení. A nie je to zmena pozitívna, teda napredujúca, ale tá opačná. Jednoducho sme zaradili spiatočku a s elánom si to šibeme do časov dávno minulých. Namiesto toho, aby sme ženám pridávali na slobodách a právach (nie len ženám, samozrejme, ale aj ľuďom inej sexuality, lenže už len malá narážka na túto tému dokáže v niektorých Slovákoch vzbudiť to najhoršie), im ich berieme.

V lete minulého roka rozvírila vody COVID-19 krízy vaša poslankyňa Anna Záborská, ktorá vtedy predostrela novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva. Povinný druhý lekársky posudok (ktorý nakoniec zo svojho návrhu vypustila), predĺženie času na zváženie potratu zo 48h na 96h, udelenie finančného príspevku už pred 28. týždňom tehotenstva. Vytrhnuté z kontextu, tieto návrhy vôbec nevyzerajú zlovestne. Pani Záborskej navyše musím priznať aj to, že jej vystupovanie je hodné politika - s chladnou hlavou by dokázala vyargumentovať hocičo. Veľmi ma teda zamrzelo, že takáto schopná žena by sa v čase svetovej pandémie rozhodla riešiť maternice iných žien. Pretože aj jej vyššie uvedené návrhy by už tak bezútešnú situáciu, akou voľba potratu je, urobili ešte horšou. Myslíte si, že ženy sa pre potrat rozhodnú zo dňa na deň, pred rannou kávičkou si nacválajú ku gynekológovi, rýchlo to vybavia a o hodinku sú vysmiate späť v práci? Pre mnohé ženy je potrat jedným z najdôležitejších rozhodnutí v ich živote, na ktoré myslia každý deň. Naozaj by teda potrebovali extra 48 hodín, počas ktorých by sa museli ešte viac trápiť? Finančný príspevok na to, aby žena zostala tehotná aj napriek tomu, že jej doktori s istotou povedia, že jej plod je poškodený, je výsmech všetkých matkám, ktoré sa s minimálnou finančnou pomocou od štátu musia starať o detičky s postihnutím. Dať peniaze počas pôrodu, ale nie po ňom. Takto by to v reálnom svete nemalo fungovať. Najväčšou záhadou pre mňa aj naďalej zostáva to, PREČO sa o potratoch muselo diskutovať vtedy, keď nám začali v nemocniciach stúpať počty nakazených, keď sa začalo zatváranie polovice Slovenska? Prečo ste nevyužili schopných politikov na to, aby sa poriadne naplánovalo traceovanie nakazených, ktoré v niektorých krajinách zachránilo tisíce životov? Prečo ste museli státisícom žien dvíhať tlak? Nebolo to na nič dobré.

V tom čase sa čosi podobné začalo „rodiť“ aj v Poľsku. Tam to však nabralo obludné rozmery. Interrupcie, aj keď sa jedná o umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu poškodenia plodu, sú v tejto krajine protiústavné. Do ulíc vyšli tisíce žien, ktoré sa dožadovali toho, aby to boli ony, kto rozhoduje o ich telách, nie populistickí, nacionalistickí politici. A hľa, z národných protestov sa behom pár dní stalo medzinárodné hnutie, ktoré sa cez internet dostalo do rôznych kútov sveta. Lenže ani to nepomohlo. Poľsko zrýchlilo otáčky, a raketovou rýchlosťou predbehlo Slovensko v cúvaní do časov minulých. Má nás to tešiť? „Vďaka Bohu, veď na Slovensku to s interrupciami vôbec nie je zlé, mohlo by to byť horšie, pozri sa na také Poľsko.“ Nuž, toto neobstojí. Neprekvapilo by ma, ak by som v slovenských nemocniciach a na klinikách v najbližších mesiacoch začula viac uchu lahodiaceho "ja pierdolę," keďže prísna novela zákona interrupcie nezastaví, Poľky si ich proste dajú urobiť inde (čo je, samozrejme, nebezpečnejšie).

Okej, ak teda ,,určite nie sme ako Poľsko“ a ani sa ním nechceme stať, PREČO sa tie beťárske interrupcie opäť dostali do jednej z vládnych vyhlášok? Opäť je to počas pandémie, lenže náš súčasný stav je neporovnateľný s letným obdobím. Nemocnice sú preplnené, Slovensko je zamorené agresívnejšou britskou mutáciou, chýbajú nám vakcíny a zomiera nám veľké množstvo ľudí. Ale váš p. minister zdravotníctva, ktorý počas celej pandémie vyzeral poľutovaniahodne, resp. bezmocne, si zrazu zmyslel, že spoplatní potrat ženám starším ako 40 rokov. Ako nám toto pomôže lepšie zvládnuť pandémiu? Ako toto vlastne niekomu pomôže v širšom kontexte? Je dokázané, že sa tehotenstvo po 40tke stáva rizikovým. Navyše, tehotenstvo v tomto veku v mnohých prípadoch nie je mladícke ,,pošmyknutie“. Prečo by za interrupcie mali platiť (ženy ako také) ženy vo veku, kedy im tehotenstvo môže reálne ohroziť život? „Už si mala tri pôrody a štvrtý ťa môže zabiť? Sorry, ale včera si oslávila 40tku, takže si ten potrat zacvakaj sama.“ Prepáčte, ale rozum mi to proste neberie. Milá konzervatívna koalícia (všimnite si, že som sa naozaj zdatne snažila nespomenúť to, že väčšina z vás sú konzervatívni katolíci), ak ste takí nažhavení diskutovať o cudzích materniciach, aspoň to robte vtedy, keď nám v nemocniciach nezomierajú stovky ľudí. Do ideologických motívov nejdem. Spoločnosť je dostatočne polarizovaná, náboženská štvanica nie je potrebná.

Milá koalícia, ak naozaj chcete chrániť životy, chráňte najprv tie, ktoré sú už na svete a bojujú o svoju existenciu v nemocniciach. Alebo tie, ktoré v chudobe nemajú čo do úst vložiť. Lenže o ochranu života vám možno ani nejde.

S pozdravom, majiteľka maternice.